Il Milan in estate vivrà l’ennesima rivoluzione. Oltre all’addio di Boban, a cui farà seguito quello di Paolo Maldini, il Diavolo a fine stagione vedrà andar via Zlatan Ibrahimovic. Per sostituire l’attaccante svedese, e rientrare nei parametri imposti dalla società e dal Fair Play Finanziario, il Milan ha deciso di puntare su due giovani talentuosi e futuribili come Jovic e Scamacca.

Scamacca | Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 in prestito all’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo, dopo essersi messo in mostra nel Mondiale Under 20 della scorsa estate, sta facendo ottime cose in Serie B e il Sassuolo è pronto a riportarlo alla base. L’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis avrebbe individuato in lui l’erede dello svedese è si sarebbe già fatto avanti con un’offerta di circa 10 mln di euro. Il Sassuolo riflette. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

Jovic | Luka Jovic, stella serba del Real Madrid, da quando è arrivato la scorsa estate ai blancos non è riuscito a imporsi in una rosa ricca di talenti. Il Milan aveva già effettuato un tentativo per lui a Gennaio scontrandosi contro il no della società madrilena. Adesso la dirigenza ha fatto l’ennesimo tentativo per Jovic con il Real che si è mostrato ben disposto a trattare.