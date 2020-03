Calciomercato Roma: El Shaarawy ritorno possibile

In questo momento di crisi a causa dell’emergenza Coronavirus la Roma vuole regalare ai suoi tifosi un sorriso e cioè Stephan El Shaarawy, beniamino fino allo scorso anno.

Il calciatore italo egiziano è sempre più nelle mire del direttore sportivo Petrachi con la società giallorossa che lo riaccoglierebbe in squadra a braccia aperte.

El Shaarawy ha espresso il desiderio di voler tornare a giocare a grandi livelli e cioè in Serie A, dopo che era stato ceduto allo Shanghai Shenua, in cui ha disputato solo 13 gare realizzando 4 goal e, in particolare alla Roma con la quale è stato sempre molto legato.

Il Faraone è stato anche visto sugli spalti dell’Olimpico nell’ultima gara di Europa League disputata dalla Roma.

Il calciatore vuole tornare anche a indossare la maglia della Nazionale di Roberto Mancini specie dopo il rinvio dei campionati europei al prossimo anno.

Nella Roma, infatti ha sempre giocato ad ottimi livelli e nelle sue 3 stagioni giallorosse ha realizzato 40 goal in 139 partite disputate partecipando sempre fattivamente alla costruzione del gioco.

Nello schema di Fonseca, che si basa sugli esterni, si troverebbe a meraviglia e sarebbe molto più decisivo di quelli che ha adesso in rosa.

Il calciatore sarebbe anche disponibile a ridursi il suo ingaggio sino a 2,5 milioni di euro annui.