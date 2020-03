Calciomercato Roma: Florenzi ritorna?

In questo periodo buio e tormentato della storia mondiale il calcio sta avendo le sue ripercussioni.

C’è spazio però sempre alle future manovre di calciomercato in casa Roma ove non si parla solo di prossimi acquisti ma anche di probabili ritorni.

Uno di questi sarà certamente Alessandro Florenzi che è stato ceduto in prestito a gennaio al Valencia ma, che attualmente si trova lì in isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito anche alcuni suoi compagni di squadra.

La Spagna che è tra i primi dei paesi più tartassati in questa pandemia era stata scelta per una questione di motivazioni in modo da poter essere convocato a giugno agli europei.

Rinviata però la competizione l’ex capitano giallorosso ha dovuto far fronte a numerosi problemi: prima ha contratto la varicella poi è arrivato lo stop forzato e infine la sua squadra è stata eliminata in Champions League.

Ora come tutto il mondo spera che la situazione possa presto tornare alla normalità e pur allenandosi da casa vuole capire il suo futuro.

La squadra spagnola in questa ottica sembra propensa a non riscattarlo e allora tornerà in estate a Trigoria: non si sa ancora se per restarci oppure per trasferirsi in un’altra località dato che Florenzi ha sempre avuto le sue richieste.

A gennaio era stata l’Atalanta a tentare il suo acquisto ma di mezzo c’è sempre la Fiorentina che potrebbe prenderlo in un eventuale passaggio di Castrovilli in giallorosso.