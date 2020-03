Calciomercato Roma: ipotesi scambio con la Juventus

In questo periodo in cui la stagione calcistica è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, in casa giallorossa si iniziano a prospettare le eventuali trattative di mercato per il prossimo anno.

Anche la Roma così come altre società, si sta muovendo alla ricerca di calciatori per migliorare l’attuale rosa.

La società giallorossa per l’anno prossimo vorrebbe abbassare il monte ingaggi del venti per cento e inoltre anche l’età media della squadra, in modo da costruire un futuro più ampio.

In questa ottica si sta lavorando su calciatori sotto i 30 anni puntando su nuovi talenti emergenti, sia in Italia che all’estero.

Tra questi il direttore sportivo Petrachi sta mettendo gli occhi sul centrocampista dell’Ayax classe 2002 Ryan Graverbech tentando di sbarazzare la concorrenza.

Oltre al talento olandese inoltre si tenta la carta dei calciatori in regime di svincolo come é avvenuta la scorsa estate per Smalling e Mkhitaryan e per il prossimo mercato si punta a Jack Bonaventura che in questa stagione sta vedendo il campo poche volte.

Inoltre la Roma ha in rosa Bryan Cristante che ha catturato le attenzioni della Juventus anche se é stato quasi sempre presente nella formazione di Fonseca ed in quest’ottica potrebbe esserci uno scambio con Rolando Mandragora dell’Udinese, con cui i bianconeri hanno un diritto di riacquisto, trasferendolo ai giallorossi.