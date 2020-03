Calciomercato Roma: news terzini

In questo periodo in cui le attività sono pressoché ferme e non si sa nemmeno quando possano riprendere si parla di principalmente di calciomercato come avviene ormai in tutti i momenti della stagione.

Sul fronte romanista ormai il passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin non prevede buoni scenari in vista col direttore sportivo Petrachi che ha delle pratiche da sbrigare.

Nella rosa attuale ci sono in pratica sei esterni difensivi tra quelli di fascia destra e quelli di fascia sinistra.

Per questa stagione è stato praticamente fermo Davide Zappacosta per motivi fisici e inoltre per la prossima annata ci sarà il ritorno dal prestito dal Valencia di Alessandro Florenzi date le difficoltà attuali oltre alla presenza di Spinazzola, Santon Kolarov e Bruno Peres che si stavano esibendo nelle ultime partite.

In pratica con sei terzini non ci sarebbe spazio per tutti e si cercherà di venderne qualcuno chi tra essi?

Alexander Kolarov che sulla sponda giallorossa ha riscoperto la sua dimensione, nelle ultime gare ha avuto una piccola flessione e il più delle volte è stato sostituito da Spinazzola che si sa disimpegnare bene anche sulla corsia di destra.

Inoltre il terzino serbo ha 35 anni e potrebbe anche cedere alle lusinghe di un suo grande estimatore e cioè Sinisa Mihajlovic che sta allenando con ottimi risultati il Bologna.

Per quanto riguarda Florenzi non mancano offerte anche in Italia specialmente dalla Fiorentina mentre Davide Santon resterà sicuramente poi c’è la questione Bruno Peres che dal suo ritorno a gennaio si è sempre ben comportato.