Calciomercato Roma: Orsolini nome caldo

In questo periodo in cui tutto il mondo sta combattendo l’emergenza Coronavirus, il calciomercato non trova soste.

In campo italiano e principalmente la Roma è una delle società più attive in questi giorni alla ricerca di eventuali trattative per migliorare l’attuale rosa nella prossima stagione.

In caso di non partecipazione alla prossima Champions League il direttore sportivo Petrachi dovrà necessariamente provvedere alla cessione di alcune pedine importanti e tra questi rientra sicuramente Cengiz Under per cercare anche di ridurre l’attuale monte ingaggi.

Le manovre maggiori riguardano le fasce esterne, in particolare la destra come è avvenuto a gennaio con Carlez Peres.

Oltre a provare a far tornare alla base El Shaarawy, i giallorossi starebbero mettendo gli occhi addosso sul talento del Bologna Riccardo Orsolini sul quale anche la Juventus è sempre vigile.

L’esterno bolognese in questa stagione è uno dei migliori nella rosa di Mihajlovic e sta garantendo oltre a diversi gol ( ben 7 in campionato) anche un importante apporto in fase di costruzione e finalizzazione del gioco.

Il ragazzo ha solo 23 anni e nell’ultimo mercato è stato riscattato dal Bologna dalla Juventus per 15 milioni di euro e a giugno i bianconeri potrebbero riprenderlo per poi cederlo ai giallorossi, tentando l’assalto, a sua volta a qualche giallorosso in esubero.