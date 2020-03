Calciomercato Roma: Pastore addio possibile

La permanenza in casa romanista di Javier Pastore è arrivata ai titoli di coda: il fantasista argentino nelle due stagioni in giallorosso ha visto il campo solo 23 volte in campionato, anche se molte sue presenze sono avvenute a gara in corso, a causa dei suoi perduranti problemi fisici.

Nell’attuale stagione tutto faceva presagire in un miglior apporto alla causa giallorossa ma, i guai erano dietro l’angolo e così, in quest’ottica, la Roma, volendo abbassare il monte ingaggi si priverebbe di una pedina che percepisce oltre 4 milioni di euro annui.

Anche a gennaio si è tentata la vendita ma in Cina era appena iniziata l’emergenza Coronavirus e allora non si è più fatto niente.

Ora, con il calciatore ancora fermo per infortunio, si provano a trovano le strade possibili per la sua cessione.

La cosa non è facile, anche se il talentuoso fantasista argentino ha espresso il desiderio di concludere la sua carriera in patria e cioè da dove aveva iniziato la sua carriera, attirando giovanissimo le attenzioni del Palermo per poi militare nel prestigioso club del Paris Saint Germain.

Da ricordare che sinora in questa stagione, in maglia giallorossa, il calciatore sudamericano ha messo il piede in campo per appena 1515 minuti.