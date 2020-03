Calciomercato Roma: speranza Smalling

In questo momento il calcio è in totale crisi e del resto gli affari per la prossima stagione sono difficili da andare in porto.

In questa stagione c’è nella rosa della Roma un calciatore che più degli altri si è messo in evidenza ed è sicuramente Chris Smalling.

Il difensore inglese è in prestito attualmente dal Manchester United e i gunners per cederlo chiedono una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

La società giallorossa spera però in una somma al ribasso dopo che, il calciatore ha dimostrato tutte le sue qualità, ma ha superato i famosi 30 anni su cui si punta per il futuro.

Anche il commissario tecnico inglese Southgate ha riscoperto come Fonseca le sue qualità e dopo 3 anni spera di riconvocarlo in nazionale.

Inoltre anche alcune società della Premier starebbero tentando di arrivare a Smalling come l’Arsenal e il Tottenham, ma la scelta di rimanere a Roma in cui si trova molto bene spetta a lui.

I giallorossi in questo momento date le difficoltà mondiali potrebbero chiedere un prestito oneroso ma avrebbero in serbo un’eventuale alternativa.

Essa risponde al nome di Viktor Kovalenko che gioca in Ucraina nello Shakhtar Donetsk, ove mister Fonseca ha ottenuto i suoi migliori risultati: il calciatore ha 23 anni e potrebbe essere preso a parametro zero poiché non ha ancora firmato il rinnovo con gli ucraini.