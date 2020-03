Calendario Nations League 2020: esordio Italia con la Bosnia di Pjanic

La prima edizione della Nations League è andata al Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha avuto la meglio sull’Olanda di Virgil Van Dijk al Da Luz. L’Italia di Mancini è riuscita a rimanere in prima fascia per la prossima edizione 2020, riuscendo a battere la Polonia. I polacchi faranno parte del girone azzurro in questa Nations League, assieme ai vice campioni dell’Olanda e della Bosnia Erzegovina di Pjanic e Dzeko. È stato reso noto dalla UEFA, il calendario degli azzurri per quanto concerne la seconda edizione di questa competizione, che diventerà sempre più importante negli anni a venire:

4 SETTEMBRE ore 20:45: Italia-Bosnia

7 SETTEMBRE ore 20:45: Olanda-Italia

8 OTTOBRE ore 20:45: Polonia-Italia

11 OTTOBRE ore 20:45: Italia-Olanda

14 NOVEMBRE ore 20:45: Italia-Polonia

17 NOVEMBRE ore 20:45: Bosnia-Italia

La competizione si preannuncia molto competitiva, data la grandissima forza dell’Olanda. Finalista nella scorsa edizione. Molti i calciatori di Serie A presenti nelle nazionali che affronteranno gli azzurri. Da Dzeko e Pjanic a De Ligt, passando per Szczesny e Milik. Gli osservati speciali saranno i due contendenti per la Scarpa d’Oro, il polacco Lewandowski e il nostro Ciro Immobile. Insomma, questa Nations League promette spettacolo e le danze per gli uomini di Mancini, apriranno il prossimo 4 settembre contro la Bosnia. Un match delicato e che risulterà determinante per il passaggio del turno, così come per il mantenimento in prima fascia dell’Italia.