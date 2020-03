Campionato Lecce, ecco il parere dell’ex tecnico Luigi De Canio

Luigi De Canio, ex allenatore del Lecce,concede a Il Quotidiano di Puglia il suo pensiero in merito alle ultime prestazioni dei giallorossi. Ecco cosa ha dichiarato:«Domenica il pubblico di Lecce ha capito che vi era troppa differenza. L’Atalanta è una macchina da guerra che non si ferma mai. Il Lecce gioca sempre il suo calcio, non rinnega mai la sua identità. Ciò è importante nella via della salvezza». Per quanto concerne i prossimi impegni dei pugliesi:«Questa squadra ha già fatto bene con le grandi, e preso punti preziosi con la Juve, l’Inter, il Milan, il Napoli, grazie ad un gioco che si esalta contro le nobili del torneo. Ricordo che l’ultima salvezza in A col mio Lecce la conquistammo proprio battendo la Juve, il Napoli e l’Udinese che era in zona Champions. Ci salvammo andando a vincere con la Sampdoria che aveva giocato in estate i preliminari di Champions. Questo Lecce con le grandi ci sa fare, ma bisogna stare attenti fino alla fine». Riguardo la probabile sosta:«La sosta è comunque un’arma a doppio taglio. Scendere in campo subito dopo una sconfitta così pesante, potrebbe darti la possibilità di scaricare tutta la tensione accumulata. Sull’altro versante ci sarà l’opportunità di portare Lapadula fuori dall’isolamento, recuperando qualche attaccante in più. La disponibilità dei giocatori in questa fase è cruciale. La squadra ha bisogno di tutti, e il tecnico deve stare attento a non mettere in campo gente fuori condizione».