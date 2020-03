Carriera allenatore, i giocatori in scadenza nel 2020

Carriera allenatore. Molti appassionati di calcio in questi giorni in cui il calcio italiano ed europeo è sospeso a causa dell’emergenza coronavirus, passa più tempo davanti alle varie console come Ps4 o Xbox e uno dei giochi più utilizzati è senza dubbio Fifa 2020. Una delle modalità più utilizzate è senza dubbio la carriera allenatore attraverso la quale molti s’immaginano allenatori di calcio e vogliono raggiungere i vari obiettivi come accade proprio nel calcio.

Carriera allenatore, l’importanza della campagna trasferimenti

Uno degli aspetti più importanti nella carriera allenatore è la campagna trasferimenti. Infatti il calciomercato a Fifa 2020 è fondamentale per rinforzare la propria rosa in vista della stagione. La campagna acquisti prevede calciatori svincolati ma anche giovani talenti che nel corso delle stagioni salgono di potenziale. Una delle particolarità importanti consiste nell’acquistare calciatori che hanno il contratto in scadenza nel giugno 2020 e durante il mercato invernale di gennaio è possibile acquistare questi calciatori senza pagare il prezzo del cartellino alla società di appartenenza, dunque a costo zero.

Di seguito proponiamo una lista con i calciatori più importanti tra Serie A e campionati europei che sono in scadenza di contratto a giugno 2020 ed è possibile acquistarli nella finestra di gennaio purché abbiano compiuto i 23 anni.

Carriera allenatore, lista calciatori della Serie A in scadenza

Chiellini (89 Overall)

Eriksen (88 Overall)

Mertens (87 Overall)

Alex Sandro (85 Overall)

Matuidi (85 Overall)

Ibrahimovic (85 Overall)

Callejon (84 Overall)

Cuadrado (83 Overall)

Quagliarella (83 Overall)

Bonaventura (82 Overall)

Kolarov (82 Overall)

Biglia (82 Overall)

Nkoulou (81 Overall)

Parolo (81 Overall)

Radu (80 Overall)

Hateboer (78 Overall)

Toloi (78 Overall)

Sensi (77 Overall)

Castagne (76 Overall)

Carriera allenatore, lista calciatori in scadenza nei campionati europei

Modric (90 Overall)

Ramos (89 Overall)

Cavani (88 Overall)

David Silva (88 Overall)

Alderweireld (87 Overall)

Vertonghen (87 Overall)

Thiago Silva (87 Overall)

Fernandinho (87 Overall)

James Rodriguez (85 Overall)

Moutinho (84 Overall)

Werner (83 Overall)

Henderson (83 Overall)

Banega (83 Overall)

Gotze (82 Overall)

Pedro (82 Overall)

Willian (82 Overall)

Giroud (82 Overall)

S. Cazorla (82 Overall)

Aduriz (82 Overall)

Matic (81 Overall)

Piszczek (81 Overall)

Milner (81 Overall)

Bailly (80 Overall)

Joaquin (80 Overall)