Forza Bergamo. 🙏🙏

La situazione Coronavirus ha cambiato in maniera totale le nostre abitudini: la vecchia routine quotidiana di tutti i giorni è stata messa in quarantena per evitare a tutti i costi nuovi episodi di contagio. Bergamo lotta con la sua gente per combattere questo nemico tanto infame quanto difficile. Un popolo che fa del sacrificio la sua più grande identità: il duro lavoro e la grinta nei momenti di difficoltà. I bergamaschi sono fatti così, un po’ come l’Atalanta: sudore, ambizione, grandezza, unione e gioia. Già, perché questa Dea ad ogni impresa regala sempre un sorriso a tutti noi. Oltre ai video motivazionali fatti dai tifosi (o dalla stessa squadra), ci sono anche quelli fatti dagli ex calciatori nerazzurri: oggi è il turno dell’ex difensore Carrozzieri.

IL VIDEO MOTIVAZIONALE DELL’EX DIFENDORE DELL’ATALANTA CARROZIERI

Attraverso il suo profilo Facebook, Carrozzieri, indossando la famosa maglia dell’Atalanta della stagione 2007-2008 (annata del centenario orobico), decise di registrare un video motivazionale dimostrando la sua vicinanza verso la città di Bergamo: “In questo momento sento di dire due cose ad una città che porto nel cuore, è stata tra le più colpite in Italia e nel mondo. Sono vicino all’Atalanta, a Bergamo, agli atalantini. Mi vengono i brividi”.