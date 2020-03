Cavani come De Rossi: l’uruguaiano verso il Boca Juniors

Edinson Cavani si appresta a passare gli ultimi mesi con il PSG. Il bomber uruguaiano non ha brillato in questa stagione, ma la sua condizione fisica era in crescita prima dell’avvento del coronavirus. L’ex Napoli si era riconquistato un posto da titolare nell’11 di Tuchel, riuscendo a scavalcare Icardi nelle gerarchie del tecnico tedesco. In ogni caso, a fine stagione El Matador lascerà Parigi dopo 200 presenze e 138 reti in Ligue 1.

L’Atletico Madrid è sulle sue tracce da tempo e Simeone vorrebbe portarlo nella capitale spagnola per sostituire il partente Diego Costa. La Liga alletta il calciatore 32enne, ma secondo L’Equipe, ci potrebbe essere un ritorno in Sud America per l’attaccante. Gli argentini del Boca Juniors stanno pensando a Cavani per la prossima stagione, in modo così da formare una coppia esplosiva in attacco assieme a Carlos Tevez.

Edinson segue l’esempio di Daniele De Rossi?

Cavani potrebbe dunque seguire l’esempio di Daniele De Rossi, anche lui approdato lo scorso anno nella capitale argentina agli ordini del Boca. L’esperienza però non è stata entusiasmante per l’italiano, arrivato con i buoni propositi ma poi poco continuo per via degli infortuni. Cavani in quanto a quello sembra un calciatore ancora integro e più giovane di De Rossi. Inoltre, il centravanti classe 1987 ha mostrato più volte grande entusiasmo per la destinazione argentina in passato.