Il gemellaggio tra Atalanta e Ternana è un legame molto particolare: due tifoserie tanto calde quanto unite nella passione. Nonostante siano passati più di dieci anni dal loro ultimo incontro calcistico, il loro rapporto non si è mai sgretolato, anzi, si è rafforzato sempre di più, e specialmente in un momento come questo, l’appoggio ternano si è fatto sentire. Il Centro di Coordinamento Ternana Clubs, attraverso la sua pagina ufficiale, ha evidenziato la solidarietà nei confronti dei “fratelli” bergamaschi.

PENSIERO E SOLIDARIETÀ AI TIFOSI DELL’ATALANTA – Queste sono le parole del Centro Coordinamento Ternana Clubs nei confronti della gente bergamasca: “Un pensiero speciale lo rivolgiamo ai nostri fratelli bergamaschi duramente colpiti da questa immane tragedia, siamo certi che con la tenacia che li contraddistingue sapranno rialzarsi più forti di prima. Intendiamo inoltre rivolgere un enorme ringraziamento a tutti coloro che in queste ore con dedizione e sacrificio stanno lavorando per far sì che questo maledetto virus venga sconfitto. Il nostro compito principale è quello di rimanere a casa e seguire le indicazioni che ci vengono date in maniera scrupolosa”. Ciò testimonia di quanta solidarietà (e fratellanza) ci sia tra i tifosi della Ternana e quelli dell’Atalanta, sperando che la situazione ritorni alla normalità il prima possibile.