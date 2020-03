Champions, Barcellona-Napoli: Pique e Jordi Alba recuperano dagli infortuni

Il match d’andata al San Paolo favorisce leggermente il Barcellona, ma il Napoli di Gennaro Gattuso può ancora dire la sua in questi ottavi di finale di Champions League. I partenopei hanno dimostrato di saper tenere testa a Messi & co. privi all’andata di calciatori importanti, tra i quali figurava il terzino sinistro Jordi Alba. L’ex Valencia non sta disputando una stagione memorabile per via degli infortuni, ma stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Alba recupererà in vista del match contro il Napoli in programma il 18 marzo al Camp Nou.

Jordi Alba è già tornato ad allenarsi con i compagni, anche se non sarà a disposizione di Setien questa sera contro il Real Madrid. Un El Clasico che può valere una stagione intera. Sarà invece delle partita il centrale difensivo Gerard Pique, recuperato ma ancora acciaccato. Lo spagnolo ha svolto l’ultimo allenamento con i compagni, avendo alla caviglia una fasciatura che lascia presagire il mancato recupero totale dall’infortunio.

Data l’emergenza difensiva del Barcellona in questo momento, Pique sta facendo di tutto pur di giocare questa sera contro gli odiati rivali del Real Madrid. Match che Gattuso e tutto lo staff del Napoli, guarderanno con attenzione in vista della sfida decisiva al Camp Nou.