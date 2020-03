Mercoledì di coppa in Inghilterra. Archiviata la Carabao Cup – vinta dal Manchester City di Guardiola – l’ottavo di finale della FA Cup ci offre l’attesissimo big match tra Chelsea e Liverpool. I Blues hanno come obiettivo stagionale la prestigiosa coppa inglese, mentre il Liverpool di Klopp ha ben altro a cui pensare. Il tecnico tedesco dei Reds, non ritiene la FA Cup un’obiettivo indispensabile e ciò è dimostrato dal sedicesimo di finale scorso. Vinto dal Liverpool nel replay, contro il Shrewsbury per 1-0. In questi due match, Klopp ha sempre optato per una formazione molto rimaneggiata, formata da riserve e giovani dalle belle speranze. Senza neanche andare in panchina, cedendo il posto Critchley.

I giovani del Liverpool hanno in ogni caso staccato il pass per gli ottavi, dove appunto se la vedranno con il Chelsea. I Blues hanno disputato questa competizione con la massima serietà, schierando calciatori titolari, finendo per eliminare Nottingham e Hull City. Il match di Stamford Bridge si preannuncia infuocato, nonostante le ambizioni differenti delle due squadre che scenderanno in campo. Calcio d’inizio ore 20:45, martedì 3 marzo.

Chelsea-Liverpool streaming e diretta tv, dove vedere FA Cup martedì 3 marzo

Il match di FA Cup, Chelsea-Liverpool, in programma martedì 3 marzo alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.