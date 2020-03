Chiellini e altri due “veterani” rinnoveranno con la Juventus: intesa totale

In questo periodo dove il calcio è totalmente immobilizzato, le squadre di Serie A si stanno organizzando a livello contrattuale per il futuro. C’è la questione della riduzione ingaggi da risolvere e alcuni giocatori si sono detti già disposti a fare un sacrificio in questo periodo in cui le società non potranno usufruire delle proprie prestazioni. Intanto c’è chi pensa invece a rinnovare i propri contratti in scadenza.

Nella Juventus infatti, ci sono diversi calciatori che stanno tentando di raggiungere un’intesa con la dirigenza per un prolungamento di contratto. Secondo il Corriere di Torino, i vari Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon e Blaise Matuidi, vestiranno in bianconero anche per la prossima stagione. I rispettivi contratti sono in scadenza il 30 giugno e la volontà è assolutamente quella di prolungare il contratto a tutti e tre per almeno un anno in più.

Chiellini viene da un grave infortunio, ma la sua presenza è necessaria per il reparto difensivo. Soprattutto per la crescita di Matthijs De Ligt. L’olandese vuole fare tesoro dei consigli dell’esperto difensore italiano e la società è consapevole dell’importanza di Giorgio all’interno della squadra. Oltre a lui, anche Gigi Buffon proseguirà. Il portiere è ancora integro nonostante le 42 primavere e le prestazioni fornite quest’anno quando è stato chiamato in causa, sono state assolutamente degne di nota.

Blaise Matuidi sembrava destinato a lasciare la squadra bianconera nell’estate scorsa, ma poi il francese si è guadagnato la stima di Sarri. Dunque un rinnovo – forse di un anno – al classe 1987, arriverà di certo.