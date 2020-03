Chiesa e Tonali nel mirino di Juventus e Inter: si preannuncia estate caldissima

Juventus-Inter di questa sera è il match più atteso dell’anno, ma la sfida tra le due super potenze del calcio italiano potrebbe proseguire anche fuori dal campo. Entrambe le squadre vogliono rinforzarsi per la prossima stagione e molti obiettivi sono già stati fissati da entrambe le società. Obiettivi comuni e che rischiano di scatenare un vero derby di mercato quest’estate.

Come riporta goal.com, i vari Federico Chiesa e Sandro Tonali, saranno gli obiettivi comuni di Juventus e Inter. I bianconeri hanno seguito con attenzione l’ala della Fiorentina la scorsa estate, poi trattenuto forzatamente dal nuovo presidente della Viola, Commisso. Il giocatore però, interessa pure all’Inter e Marotta farà di tutto pur di fare uno sgambetto alla sua ex squadra. Stesso discorso vale per Sandro Tonali del Brescia, calciatore graditissimo sia da Sarri che da Conte.

Entrambe le compagini vogliono sistemare il centrocampo per il futuro e il “nuovo Pirlo” è decisamente un’ottimo prospetto per il futuro. L’estate dunque si preannuncia infuocata dato che nessuna delle due parti coinvolte, vuole tirarsi indietro quando si parla di talenti giovani e di grande classe. Molto probabilmente, entrambi i calciatori lasceranno le loro attuali squadre. Tonali in primis, qualora il Brescia retroceda in questa stagione.