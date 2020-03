Chievo Verona-Cosenza streaming e diretta tv, dove vedere Serie B lunedì 9 marzo

Pillon ritornerà al Bentegodi lunedì sera, questa volta da avversario del suo Chievo Verona. L’attuale tecnico del Cosenza, allenò il Chievo nel 2005-06 in Serie A. Match sicuramente emozionante per lui, determinato insieme al Cosenza a fare uno sgambetto ai veneti. I calabresi sono in una posizione di classifica disastrosa: penultimo posto con 24 punti, a -8 dalla zona utile per la salvezza. Le due sconfitte nelle ultime tre gare, non sono un biglietto da visita che può impensierire il Chievo Verona.

I gialloblù tallonano l’Empoli e vogliono raggiungere la zona play-off, che dista solamente due punti. Aglietti ha appena sostituito Marcolini in panchina, esordendo con un pareggio in casa dell’Ascoli. Vi vuole una vittoria se i veneti vorranno approfittare del pari per 1-1 dell’Empoli con il Trapani. Riuscendo così a scavalcarlo in classifica e tornare in carreggiata per la Serie A. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 9 marzo.

Il match di Serie B, Chievo Verona-Cosenza, in programma lunedì 9 marzo alle ore 21. Sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, emittente che detiene i diritti della Serie B. DAZN mette a disposizione degli abbonati l’applicazione dedicata, con la quale sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc e Smart TV. Buona visione!