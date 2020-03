Chong-Inter: “parcheggiato” al Verona, il talento olandese sarà nerazzurro

Antonio Conte e la sua Inter pensano al futuro, e il futuro sarà contrassegnato dall’acquisto di calciatori giovani e di talento. Uno degli obiettivi fissi da parte dei nerazzurri, è l’olandese Chong del Manchester United. Il giovane classe 1999, non ha convinto la dirigenza dei Red Devils. Solskjaer non lo vede e il campo in Premier League, lo ha visto solamente cinque volte in questa stagione. Troppo poco per un calciatore di talento come lui.

L’obiettivo di Chong è quello di giocare il più possibile e Antonio Conte gli offrirebbe questa possibilità negli anni a venire. Secondo Tuttosport, l’Inter gli offrirà un contratto fino al 2025 a 2 milioni di euro a stagione. Ciò dimostra come la società milanese sia “innamorata” del centrocampista offensivo di Willemstad. Come già citato, Chong vuole crescere e l’Inter ha già un piano.

Chong al Verona per maturare in Serie A

Il giovane potrebbe finire nel Verona di Juric qualora arrivi in Italia la prossima stagione. Gli ottimi rapporti che l’Inter e il Verona intrattengono da anni, possono risultare decisivi per un prestito del calciatore alla società veneta, in vista di un approdo in prima squadra agli ordini di Conte. L’opportunità per Chong è allettante e a fine stagione, l’olandese accetterà l’offerta arrivatagli dall’Italia.