Coronavirus, aumenta il contagio in Serie A, positivi altre quattro giocatori

Continua l’emergenza coronavirus. Dopo le positività del difensore juventino Daniele Rugani e dell’attaccante blucerchiato Manolo Gabbiadini, all’elenco dei giocatori di Serie A se ne devono aggiungere altri tre, tutti appartenenti alla casacca blucerchiata. Come viene riportato dal Secolo XIX, che racconta come vi sia un positivo al test del test del nuovo coronavirus anche un membro appartenente allo staff sanitario della Sampdoria. Gli esami sono stati effettuati nel laboratorio dell’ospedale San Martino di Genova e la notizia della positività è già stata comunicata ai giocatori e ai tesserati della Società genovese. I giocatori sono Omar Colley, Morten Thirsby, Albin Ekdal e Antonino Lagumina. Positivo anche il dottor Amedeo Baldari. Quanto mai adesso appare saggia la decisione di aver sospeso il Campionato di calcio di Serie. Anzi, una decisione in tale direzione, forse, sarebbe dovuta essere presa anche prima, proprio per tutelare l’incolumità dei giocatori. Se il contagio dovesse diffondersi anche in altri club, apparirebbe davvero difficile una ripresa a breve del Campionato di calcio. A quel punto si renderebbe necessario procrastinare ancora, finendo per occupare interamente i mesi estivi, visto anche il probabile rinvio dei Campionato Europei, previsti sulla carta per il prossimo mese di giugno. In tal senso le prossime due o tre settimane saranno senz’altro decisive per poter avere una visione più chiaro di ciò cge accadrà al mondo del pallone