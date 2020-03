La città di Bergamo sta passando giorni abbastanza particolari per via del Coronavirus: una situazione abbastanza delicata tra una quarantena obbligatoria (anche per chi non è positivo) e il grande lavoro che stanno facendo negli ospedali di tutta la provincia. I bergamaschi, gente che ha fatto del sudore e del sacrificio i suoi valori principali, non sono stati con le mani in mano e hanno voluto contribuire alla causa, nella quale l’Atalanta è stata anch’essi protagonista: dalla donazione dei soldi della trasferta per Valencia a quella di tutta la squadra, fino ad arrivare alla donazione del pallone di Josip Ilicic. Quella stessa Atalanta che è diventata l’orgoglio di tutta Bergamo, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Il dolore bergamasco ha raggiunto non solo la vicinanza dell’Italia, ma anche quella dell’Europa: riconoscente di tutto lo sforzo che la stessa città sta facendo per uscire da questa situazione.

LA DEDICA DEL NANTES ALL’ATALANTA E ALLA CITTA’ DI BERGAMO

Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, il Nantes, squadra che l’Atalanta affrontò per l’edizione 2014-2015 del Trofeo Bortolotti, ha postato una foto di quella partita con una didascalia rivolta sia alla squadra bergamasca che alla città di Bergamo. Le parole del post: “Siamo sinceramente con voi! Forza Atalanta! Forza Bergamo!”.