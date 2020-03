Coronavirus, il River Plate si ritira dalla Super Coppa

Gli effetti del coronavirus si fanno sentire anche in Argentina, e nonostante l’Afa ritenga opportuno continuare a giocare, seppur a porte chiuse, il River Plate si è invece e opposto a tale decisione ed ha deciso di disertare la gara contro l’Atletico Tucuman. Sul suo sito ufficiale la squadra di Buenos Aires ha comunicato che a partire da oggi la squadra interromperà le attività a data da destinarsi, a causa della pandemia coronavirus. Ma alla federazione argentina non è andato giù il comportamento dei “millionarios”, ed ha risposto a sua volta con una nota piuttosto seccata, dove dichiara il River passibile di sanzioni vista la decisione di non giocare la gara.

Coronavirus, la situazione in Argentina

L’Argentina non è di certo esente dal corona virus, gli infetti continuano a salire mentre i morti sono già 2. La Copa Libertadores al contrario si è allineata coi provvedimenti presi in Europa sospendendo gli incontri, così come la Comembol, che ha preso lo stesso provvedimento per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. La sensazione è che si vada verso lo stop anche in America latina, con buona pace dell’Afa che sarà costretta a sottostare alle direttive statali, che in breve tempo imporranno lo stop anche per le attività sportive.