Coronavirus, ipotesi play-off per la Serie A? I tifosi bianconeri insorgono sul web

Serie A ferma per Coronavirus, l’idea play-off di Gravina. L’Italia è ormai un paese blindato dopo il decreto del primo ministro Conte che ha esteso la zona rossa a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile. Sono sospese le attività sportive e quindi anche la Serie A si blocca con enorme preoccupazione sulla possibilità eventuale di conclusione in seguito al periodo di emergenza. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di estrema mortificazione nel caso in cui lo scudetto non venisse assegnato ed ha proposto tra le varie ipotesi l’idea di disputare dei play-off e dei play-out sul modello della Serie B. Il rischio che non possano disputarsi tutte le giornate è molto concreto e, per questo motivo, il 23 marzo si discuterà in riunione delle soluzioni possibili per stilare una classifica valida ai fini della Uefa.

Play-off per la Serie A? I tifosi bianconeri non la prendono bene sui social. La soluzione proposta dal presidente Gravina in caso di sospensione prolungata del campionato ha raccolto consensi ma anche numerose proteste sul web. In particolare, molti utenti tifosi della Juventus sono preoccupati dall’ipotesi che questa formula possa favorire l’Inter e si sono sfogati su Twitter con commenti come: “Quando hai preso due sberle dalla #Juventus (a porte chiuse) e sei ormai fuori dallo scudetto…ma ti viene la genialata di proporre i play-off per poter vincere l’ennesimo scudetto di cartone… #MarottaPropone #Playoff #LegaserieA” o “A volere i playoff sono SOLO i tifosi antijuventini, sarà sicuramente un caso. Idea imbarazzante e che davvero falserebbe il campionato. I motivi manco li spiego perché sono stati già detti da molti”. A quanto pare l’idea play-off per la Serie A divide il tifo.