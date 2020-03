Coronavirus, Serie A verso le porte chiuse. Juventus Inter si recupera domenica sera

Sono ore decisive per l’Italia e per il sistema calcio. In queste ore, il Governo sta provvedendo ad emanare nuovi provvedimenti, più restrittivi, per evitare che l’epidemia coronavirus dilaghi su tutto il territorio nazionale.

Di conseguenza, anche per il nostro campionato sono ore di attesa. Nella mattinata di oggi, presso la sede del Coni, c’è stata un’assemblea straordinaria di Lega, alla quale hanno partecipato solo nove dei venti Presidenti dei club di Serie A.

Salvo controindicazioni repentine, alle quali siamo stati spesso abituati in questi giorni, il massimo campionato nostrano dovrebbe riaprire i battenti con il recupero della 26a giornata. Juventus – Inter dovrebbe giocarsi domenica 8 marzo, alle ore 20:45, ma a porte chiuse.

La decisione di giocare le partite senza pubblico dovrebbe essere valida per trenta giorni, nel rispetto delle nuove direttive ministeriali.

Per cui, con i recuperi previsti per sabato e domenica prossimi, il termine del campionato slitterebbe di una settimana, dal 20 al 27 maggio. Una situazione all’interno della quale bisogna ricollocare le due semifinali di coppa Italia, previste per questa sera e domani e rinviate a data da destinarsi.

L’Italia si appresta a vivere settimane difficili, con la sempre più probabile ipotesi chiusura delle scuole fino alla metà di marzo, notizia che circola insistentemente in queste ore, ma che non ha trova ancora l’ufficialità.