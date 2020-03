Coronavirus, servizi gratis per gli amanti dello sport

L’emergenza Coronavirus è stata devastante per i paesi, come il nostro, maggiormente colpiti dall’epidemia. Fra i tanti settori, anche quello dello sport ha subito forti ripercussioni a livello internazionale e per gli amanti dell’intrattenimento sportivo si prospetta un periodo di astinenza forzata da qualsiasi tipo di competizione. La quarantena però può offrire anche numerose occasioni grazie ai servizi offerti gratuitamente per aiutare i cittadini a rimanere in casa con più facilità.

Ormai è già noto a tutti come Sky abbia deciso di regalare tutti i pacchetti agli abbonati Sport e Calcio, ma in questo articolo elencheremo alcuni fra i servizi che abbiamo trovato in rete e che speriamo possano rivelarsi utili a tutti gli amanti dello sport che vorrebbero passare il tempo a casa senza rinunciare alle emozioni sportive.

Printstop: collegandosi al sito di Printstop è possibile scaricare tre riviste digitali pubblicate dedicate al mondo del basket o del volley fino al 30 Aprile. Per accedere ai due contenuti è molto semplice, basta infatti visitare il sito Printstop.it e dopo una veloce registrazione procedere all’acquisto delle riviste (digitali) che ci interessano. Le riviste verranno aggiunte al nostro carrello e quando andremo a finalizzare l’acquisto, inserendo il codice voucher “PRINTSTOPSOLIDALE” l’intero prezzo verrà scontato. I nostri acquisti saranno poi spediti in allegato alla mail fornita all’atto della registrazione.

Youcanprint: anche la grande piattaforma per il self-publishing aderisce all’iniziativa solidarietà digitale. Per ottenere il proprio ebook basta inviare una mail all’indirizzo [email protected] utilizzando come oggetto “Solidarietà Youcanprint” e indicano le proprie generalità e l’ebook scelto. Per la scelta del testo, c’è veramente da sbizzarrirsi, basta collegarsi allo store del sito e selezionare la categoria Sport e svago per trovarsi di fronte a decine di pagine ricchi di libri. Ma ricordate, potrete sceglierne solo uno, quindi pesate bene la vostra scelta!

Mondadori: anche Mondadori mette a disposizione molti titoli gratuitamente, ma in questo caso occorre eseguire un accesso tramite Spid, il sistema pubblico di identità digitale, al sito governativo tutto dedicato alle iniziative di solidarietà digitale. Una volta eseguita l’identificazione, basta cliccare su ottieni il mio codice e utilizzarlo cliccando sul pulsante “info” (dove verremo tramite link ad un apposito catalogo da consultare). Una volta che ci siamo collegati al catalogo, basterà inserire la dicitura “sport“, “calcio” o qualsiasi sia il nostro gioco preferito nella barra di ricerca. Dal menù di sinistra, poi, potremo filtrare la ricerca in base alla lingua e dovremo selezionare ebook per poter utilizzare il nostro codice.

Juventus Tv: buone notizie anche per i tifosi della vecchia signora. La Juventus ha infatti reso gratuita, per un mese, la fruizione del canale, a cui è possibile abbonarsi via web utilizzando il codice “JUVE30DAYS”

Bikevo: Federciclismo, la federazione ciclistica italiana, sta aiutando gli atleti ad allenarsi in casa per non perdere troppo i propri ritmi e la propria forma fisica. Per i tesserati alla federazione, sia professionisti che amatori, basterà inserire il codice FCIBIKEVO2M per poter allenarsi da casa gratuitamente, per sessanta giorni, grazie alla piattaforma appositamente studiata per fornire assistenza al proprio programma di allenamento.

Queste sono, forse, solo alcune delle offerte rese disponibili durante questi giorni difficili per tutti, ma speriamo che questo articolo possa fornirvi abbastanza spunti per affrontare la quarantena con più leggerezza e senza perdere qualcosa di straordinario: l’amore per lo sport.