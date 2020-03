Cristiano Ronaldo e il McDonald’s: “Big Mac prima di un match!”

I fast foods non sono certamente i locali in cui uno sportivo dovrebbe recarsi. Specialmente prima di disputare una partita di calcio di Premier League. L’aneddoto rivelato da Wayne Rooney durante un’intervista rilasciata al Times, ha un risvolto sorprendente. In molti si aspetterebbero che l’ex numero 10 del Manchester United, rivelasse di una sua passione per il McDonald’s, dato che l’inglese rivelò in passato di avere un vizio addirittura peggiore. Ovvero quello dell’alcol. Invece Rooney tira in ballo un suo ex compagno di squadra. Colui che proprio non ti aspetti: Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è famoso non solo per la sua classe, ma anche per il suo fisico scultoreo che denota una grande professionalità nella cura del corpo e della nutrizione. Rooney però rivela un’aneddoto interessante:

“Quando sono arrivato al Manchester United, spesso andavo agli allenamenti e alle partite con Cristiano Ronaldo. Ricordo che la sera prima di una gara, si fermò in un McDonald’s perché voleva un Big Mac. Era molto magro e voleva ingrassare. Ero io alla guida e dovemmo fare una sosta perché potesse procurarsene uno”.

Forse ancora il giovane CR7, non aveva la mentalità retta e decisamente professionale che ha ora all’epoca. Il portoghese riesce sempre a sorprendere.