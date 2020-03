Cristiano Ronaldo: mamma Dolores ricoverata d’urgenza

La madre di Cristiano Ronaldo, Dolores, è stata ricoverata d’urgenza al Doctor Nelio di Mendonça de Funchal, in Portogallo, a causa di un ictus che l’avrebbe colpita nelle scorse ore. L’ambulanza sarebbe stata istantaneamente avvertita e la corsa in ospedale si è resa necessaria. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico perfettamente riuscito, per gioia di Cristiano Ronaldo, stretti parenti, e il mondo del calcio. Le rivalità, in questi casi, vengono del tutto azzerate e i tifosi da ogni parte del mondo già esprimono vicinanza al campione portoghese, sperando in una pronta e veloce guarigione della madre. Attualmente, le condizioni di Dolores, secondo le parole dei medici, sono buone e perfettamente stabili.

Tanta paura per Cristiano Ronaldo, quindi, che per fortuna, può tirare un meritato sospiro di sollievo assieme ai più vicini parenti.

Tuttavia, le buone condizioni in cui versa Maria Dolores dos Santos Aveiro, devono essere – secondo esperto parere medico – attentamente monitorate nel corso della giornata odierna. Il primo bollettino medico potrebbe arrivare entro dodici ore. Lo staff intero di Supernews si stringe attorno a Cristiano Ronaldo e alla sua famiglia, augurando a Dolores una pronta guarigione, così che possa comodamente gioire dei successi ottenuti dal figlio e godere degli immensi calori famigliari.

Forza, Dolores!