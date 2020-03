Come definire Bergamo durante il Coronavirus? Una macchina altruista verso la propria gente senza mollare un colpo. Per ritornare alla normalità serve la mano di tutti, rispecchiando quello che è a tutti gli effetti il concetto dell’etica bergamasca: sacrificio, umiltà e lottare con il duro lavoro. La dimostrazione più chiara ed evidente è sicuramente l’ospedale da campo degli Alpini nella quale l’Atalanta Bergamasca Calcio, Radici Group e i ragazzi della Curva Nord. Già, coloro che da giornali e tv vengono reputati come “delinquenti”, hanno la grande “colpa” di aiutare con i loro mezzi i lavori di costruzione, portando molte persone per velocizzare il tutto: ovviamente nel segno dell’aiuto verso la città di Bergamo. Ecco la situazione attuale.

LA CURVA NORD DELL’ATALANTA A PIENO REGIME: DALL’ALBA AL TRAMONTO – Ogni secondo che passa può risultare decisivo per salvare una vita in quel di Bergamo, ed è per questo che i ragazzi della Curva Nord dell’Atalanta stanno dando tutto pur di ultimare i lavori al nuovo ospedale da campo degli Alpini. Centinaia di supporters si alzano all’alba per raggiungere la Fiera per cominciare subito a lavorare. Per raccontare il contesto odierno, a Tuttosport, sono stati intervistati due fratelli gemelli (Andrea e Mauro), tifosi della stessa Atalanta che hanno esaltato sia l’iniziativa che il cuore degli ultras nerazzurri: “Abbiamo cominciato mercoledì, ma nel giro di una giornata abbiamo costruito 5-6mila metri quadri di imbiancatura di pareti, camere, spogliatoi e molto altro di utile alla causa. L’organizzazione è impeccabile, si sta in gruppo con tanti ragazzi che abbiamo conosciuto in Curva Pisani, e ora lavoriamo alla grande. Un lavoro faticoso ma fatto con il cuore per la nostra gente”.