Cutrone e il dramma del Coronavirus: TUTTO ASSURDO!

Cutrone, l’attaccante della Fiorentina risultato positivo al test di Coronavirus effettuato qualche settimana fa è quasi guarito. Dopo il contagio, Cutrone ha voluto sensibilizzare tutti dichiarando: “mi raccomando state a casa“. Lo ha fatto attraverso un un video girato al fianco della Croce Rossa dove ha raccomandato di rimanere a case e seguire tutte le indicazioni delle istituzione senza agire autonomamente rischiando di arrecare problemi alle persone a cui vogliamo bene e a chi combatte ogni giorno in prima linea questa battaglia.

Spesso diventa Assurdo come l’irresponsabilità guidi le azioni delle persone provocando seri problemi alle persone care e agli amici e conoscenti. Si sono verificati, in questi giorni, vari episodi in cui l’irresponsabilità delle persone ha regnato.

Purtroppo l’emergenza Coronavirus nel nostro paese ha assunto dimensioni notevoli e anche Patrick Cutrone vuole incoraggiare tutti ad avere un senso di responsabilità per se e per gli altri. Assieme a tutta la squadra della Fiorentina ha dimostrato anche grande desiderio di solidarietà con l’iniziativa solidale “Forza e Cuore” fortemente voluta dal presidente Commisso e tutto il club viola per l’emergenza Coronavirus.

Per fortuna anche le condizioni di Vlahovic e Pezzella anch’essi risultati positivi al Coronavirus, sono sotto controllo e in fase di guarigione.