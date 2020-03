Daniele Rugani positivo al Coronavirus, trema la Juventus

Incredibile in casa Juventus. Il difensore centrale dei bianconeri Daniele Rugani sarebbe risultato positivo al tampone del Coronavirus. Si tratta, ovviamente, di una notizia che sconvolge la società torinese e l’intero mondo del calcio. Preoccupano, a questo punto, le condizioni dei compagni di squadra e dell’intero staff del club bianconero. Ovviamente, nelle prossime ore si prenderanno provvedimenti interni alla società a tutela della salute di tutti, in concerto con quelle che saranno le indicazioni dei professionisti del settore. Una pagina triste per lo sport italiano, oltre che per tutto lo stivale, costretto a dover fare i conti con una delle più grandi tragedie sanitarie degli ultimi anni. Il coronavirus è arrivato anche nel calcio, Daniele Rugani è il primo calciatore contagiato della nostra Serie A, e con ogni probabilità non sarà l’ultimo.

Lo annuncia con una nota ufficiale in questi minuti la Juventus sul proprio sito, una bruttissima notizia per il difensore bianconero e per tutto il mondo dello sport. Questa la comunicazione ufficiale:

“Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.