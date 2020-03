DAZN, Camoranesi: “Non riuscirò a rientrare in Italia”

Il coronavirus ci sta togliendo la tranquillità in tutti i sensi e il momento si sta facendo sempre più critico. In molti sono riusciti a rientrare in tempo dalle proprie famiglie ma sono tante quelle persone bloccate all’estero e residenti in Italia. Una di queste è l’ex centrocampista della Juventus, Mauro German Camoranesi. L’attuale allenatore del Trabos Sezana, ha parlato ai microfoni di DAZN circa la sua impossibilità di tornare a Torino, città in cui Camoranesi ha la residenza:

“Ci è stato comunicato che il campionato si fermava e hanno chiuso tutto, il centro sportivo e lo stadio. Sono rimasto qui in Slovenia con altre quattro persone dello staff, mentre i giocatori sono tornati a casa. Siamo tutti un po’ spaesati e io comunico via messaggi con la mia famiglia, che adesso è in Argentina. La frontiera con l’Italia è chiusa, dunque non ho potuto nemmeno rientrare a Torino dove ho la residenza”.

Momento dunque di estremo disagio anche per il campione del mondo a Germania 2006, portato in Nazionale maggiore da Giovanni Trapattoni nel 2003. In azzurro, Camoranesi ha disputato 55 presenze dal 2003 al 2010, realizzando quattro reti. In Serie A ha collezionato 275 presenze tra Verona e Juventus, realizzando complessivamente 34 reti dal 2000 al 2010.