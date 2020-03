DAZN, la svolta: opzione per mettere in pausa l’abbonamento disponibile

Il caos piattaforme tv continua imperterrito assieme al coronavirus. La crisi COVID-19 sta portando le tv a pagamento a decidere sul da farsi e il problema più grande è principalmente uno solo: soddisfare gli abbonati. Le persone che hanno stipulato un’abbonamento con le varie pay tv si stanno lamentando per la mancanza di soluzioni rapide in quando momento difficile. La confusione sta regnando sovrana, ma ciò è comprensibile.

DAZN però sembra essere giunta a una soluzione soddisfacente e comunica ai propri abbonati che sarà possibile sospendere il proprio abbonamento in maniera temporanea per via del coronavirus. Le persone che vorranno sospendere l’abbonamento e riattivarlo in futuro, potranno semplicemente metterlo in pausa. L’abbonamento in questo caso, verrà sospeso al termine del mese già pagato. Per mettere l’abbonamento in pausa, sarà necessario accedere alla pagina “Il mio account” per poi cliccare su “Metti in pausa e sospendi pagamento”. Infine inserire la data di riattivazione e conferma. L’abbonamento si può mettere in pausa per un periodo di 4 mesi, quante volte si vuole.

Sospensione abbonamento, soluzione usata in Inghilterra da Sky

Anche Sky ha optato per la sospensione dell’abbonamento finché la Premier League non riprenderà a pieno regime. Lo fa sapere l’azienda stessa. Una soluzione giusta per gli abbonati in questo momento vuoti di eventi sportivi.