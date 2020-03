De Ligt-Manchester City: Laporte sempre infortunato, Pep torna sull’olandese?

Pep Guardiola non ha mai fatto mistero riguardo la sua grande ammirazione nei confronti di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese della Juventus, voleva approdare in Italia a tutti i costi, ma tra le pretendenti la scorsa estate, c’era anche il Manchester City allenato da Pep.

Secondo De Ligt, l’Harvard della difesa è in Italia. Il suo adattamento al calcio italiano è infatti lento ma progressivo. La Juventus se lo coccola, ma la situazione complessa della squadra di Sarri in questo momento e le troppe panchine imposte all’olandese, potrebbero allontanarlo dal progetto Juve.

Ecco che allora il Manchester City potrebbe tornare alla carica per il futuro difensore più forte al mondo. Ciò è plausibile dati i ripetuti infortuni di Laporte, giovane difensore francese agli ordini di Guardiola. Le qualità dell’ex Bilbao non si discutono, ma i suoi continui infortuni fanno storcere il naso alla dirigenza e allo stesso tecnico catalano.

Un mese di stop per il francese del City

Dopo uno stop di cinque mesi, Laporte è tornato agli ordini di Guardiola nelle ultime settimane, ma nella sfida di Champions League al Bernabeu vinta dagli Sky Blues, il difensore centrale transalpino ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio. Laporte resterà fuori per un mese circa. In vista della prossima stagione, il City potrebbe provarci ancora per De Ligt data l’emergenza difensiva che ha afflitto la squadra inglese in questa stagione. Spesso costretta a schierare in difesa calciatori fuori ruolo come Fernandinho. De Ligt può essere la soluzione ai problemi di Pep.