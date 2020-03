De Ligt supera Chiellini: l’olandese convince Sarri, titolare con il Lione

Questa sera sarà l‘ora della verità per la Juventus, ma anche per Matthijs De Ligt. Il centrale difensivo olandese sta finalmente convincendo tutti e la sua prestazione contro l’Inter, ha convinto soprattutto Maurizio Sarri. Il tecnico toscano schiererà l’ex Ajax titolare questa sera contro il Lione, nell’ottavo di finale di ritorno in Champions League. Match che vale una stagione intera.

In uno Stadium a porte chiuse, i bianconeri dovranno rimontare il gol subito nell’andata in Francia, ma i mezzi per battere gli uomini di Garcia ci sono tutti. La Juventus non potrà contare sul pubblico di casa e ciò è un vantaggio per il Lione. Dunque ci vorrà in ogni caso, una prestazione difensiva con i fiocchi oltre che offensiva e schierare un giovane come De Ligt in match del genere, è una iniezione di fiducia notevole per il classe 1999. Preferito addirittura a Giorgio Chiellini, reintegrato in rosa ma non ancora in perfette condizioni.

Chiellini il Maestro di Matthijs in appuntamento come questi

In questo mercoledì da leoni, gli insegnamenti tattici di Sarri così come quelli di Chiellini, saranno preziosi per De Ligt che pur avendo disputato un’ottima Champions lo scorso anno tra le fila dell’Arsenal, ha questa volta un peso differente. La questione psicologica dovuta al grande esborso che la Juventus ha dovuto fare per acquistarlo – 75 milioni di euro – va aggiunto alle ambizioni di vittoria dei bianconeri, che con possono fallire contro una squadra come il Lione. De Ligt sta maturando e la prova del 9 sarà questa sera. Il ragazzo non deluderà.