De Rossi e il suo ritorno in giallorosso: sarà allenatore primavera della Roma

Il passato di Daniele De Rossi nella Roma da calciatore è già storia, ma il futuro per il campione del mondo 2006 potrebbe essere ancora in giallorosso. L’esperienza non proprio memorabile nel Boca Juniors è stata archiviata dall’ex Capitan futuro romano. Ora è arrivato il momento di pensare al presente e al prossimo futuro. Secondo Il Corriere dello Sport, il cambio di presidenza da Pallotta a Friedkin permetterebbe a De Rossi di tornare alla Roma come allenatore della Primavera.

Un’opportunità da non perdere per il classe 1983. Daniele ha voglia di rimettersi in gioco. Vuole dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza, anche se in veste diversa. Il suo indiscusso senso tattico dimostrato in campo da calciatore, potrebbe giovargli in panchina da allenatore. De Rossi ha sempre avuto doti da grande motivatore e il ruolo di tecnico per dei giovani rampanti come quelli presenti nella Primavera della Roma, calzerebbe a pennello.

Ad avanzare questa tesi, è il fatto che De Rossi prenderebbe il posto di suo padre Alberto sullo panchina della Primavera capitolina. Un posto già prenotato dunque che con l’arrivo della nuova presidenza, diventerebbe effettivo. Com’è noto, non è mai corso buon sangue tra James Pallotta e il calciatore romano. Allontanato dalla squadra dal presidente americano lo scorso anno.