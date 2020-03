Debiti Serie A, la Juventus è la squadra con più debiti in Italia: ecco la classifica

Notizie amare per i club italiani. Secondo uno studio de La Gazzetta dello Sport, le squadre di Serie A stanno crescendo in modo esponenziale per quanto concerne l’indebitamento. Un campanello d’allarme, specialmente in questo momento dove il coronavirus ha bloccato totalmente il calcio internazionale.

Durante l’arco di 5 stagioni, i debiti al netto dei crediti – secondo La Gazzetta dello Sport – avrebbero subito un notevole innalzamento, passando da 1,724 miliardi a 2,482 miliardi. Crescita di debito pari al 44%. Verso le banche e gli istituti di factoring, il debito sarebbe cresciuto del 31%. Un qualcosa di veramente negativo per il nostro calcio. Ma chi è la squadra in questo momento più indebitata?

Juventus al comando, seguono Inter e Roma

In questo momento, la squadra che vanta il non benevolo primato di club più indebitato d’Italia è la Juventus con 576, 8 milioni di euro di debiti. Al secondo posto troviamo l’Inter con i suoi 490, 1 milioni, seguita dalla Roma e dal Milan. Rispettivamente ferme a 425,5 e 164,4 milioni dì indebitamento. Sotto la classifica completa:

Juventus 576,8

Inter 490,1

Roma 425,5

Milan 164,4

Lazio 121

Genoa 100,7

Udinese 82,3

Bologna 75,3

Napoli 74,2

Sassuolo 63,1

Atalanta 51,3

Sampdoria 45,7

Chievo 45,2

Cagliari 35,4

Parma 34,4

Spal 34,2

Torino 20,7

Fiorentina 15,2

Empoli 14,1

Frosinone 12,7

Lo studio della Gazzetta fa notare come i debiti nelle società siano in netta crescita. Un motivo in più per preoccuparsi. Il coronavirus potrebbe davvero far precipitare la situazione ai nostri club.