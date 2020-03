Del Piero: “Dove rende meglio Dybala? Vicino alla prima punta”

L’ultimo lampo di questa Serie A prima della sospensione coronavirus, è stato il gol di Paulo Dybala contro l’Inter. Una percussione centrale di grande classe, letteralmente ubriacante per tutti i difensori nerazzurri. I dribbling della Joya hanno lasciato tutti a bocca aperta, così come la sua conclusione d’esterno. Chirurgica e precisa. Quando passa per vie centrali, l’argentino ha dimostrato di essere letale e secondo l’ex bandiera della Juventus, Alex Del Piero, la posizione ideale per l’ex Palermo è quella a ridosso della prima punta.

Pinturicchio non ha tutti i torti dato che le stagioni migliori disputate da Dybala, sono arrivate quando il classe 1993 ha giocato in questo ruolo. Del Piero ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Sky Sport:

“Credo che la soluzione migliore per lui sia quella di giocare a ridosso di una prima punta: sa fare assist, sa segnare. Nonostante sia molto generoso, non lo vedo come prima punta, è uno che apre gli spazi per i compagni di squadra. È perfetto come raccordo tra centrocampo e attacco”.

Secondo Del Piero, Paulo deve essere sfruttato dietro la prima punta per via della sua grande visione di gioco e capacita d’inserimento centrale. Magari chiedendo degli scambi rapidi con la prima punta, generando così delle penetrazioni centrali nella difesa avversaria.