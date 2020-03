Del Piero: “La Juventus può vincere la Champions”

La Serie A è ferma per il Coronavirus e ci sono forti dubbi sul proseguito della stagione. Intervenuto a Radio 24, l’ex bandiera bianconera Alessandro Del Piero ha parlato così della situazione d’emergenza: “Tutto ciò che c’è attorno al calcio, anche dal punto di vista economico, è qualcosa da valutare. Non è semplice garantire agli addetti ai lavori che sarà tutto ok allo stadio, ma quando poi vai a casa? In giro? Se ci saranno le condizioni che un rientro senza pubblico possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo, anche solo in tv, potrebbe essere un passatempo per i tifosi a casa, aspettare, giudicare e ‘allenare’ la propria squadra come sempre. Se uno pensa a cosa ha fatto la Juve in questi anni dici niente di nuovo, ma quel niente di nuovo significa essere primi in classifica e ancora in gioco in Champions, anche se con un’andata degli ottavi non positiva. La Juve resta solida: è la priorità del club essere sempre tra i primi, partecipare alla Champions con continuità, avere qualità per poterla vincere che è l’obiettivo finale. Ha le qualità per farlo anche se è complicato. Si parla molto del gioco di Sarri, di tutto ciò che c’è attorno. Per quello serve tempo, allenamenti, non è semplice in una stagione normale in cui la Juve ha tanti impegni, non mi meraviglio se in ogni partita non faccia un gioco stellare”.