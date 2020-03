Con lo stop delle competizioni internazionali di tutta europa, per via dell’emergenza Coronavirus, le società stanno approfittando di questo lungo periodo per ragionare sulle prossime scelte di mercato. La prossima stagione, dopo il caos dell’attuale, sarà di certo infuocata e piena di sorprese. Nell’attesa del tanto discusso rientro in campo, si apre la pista per uno dei giocatori assistiti dal procuratore sportivo Jorge Mendes, Angél Di Maria, che sembra avere tutte le carte in regola per essere un prossimo giocatore del Napoli.

Angél Di Maria in arrivo in Italia

Jorge Mendes, procuratore sportivo di tanti campioni, tra i quali Cristiano Ronaldo, vorrebbe portare in Italia il 32enne attaccante del Paris Saint-Germain, Angél Di Maria. Il suo contratto con i francesi scadrà nel giungo 2021 e la società ancora non ha ancora espresso alcuna volontà di rinnovo del giocatore. Nei giorni scorsi è stato accostato alla Juventus, che ha fatto dei colpi a parametro zero la sua fortuna, ma il suo ingaggio e la sua età potrebbero essere dei vincoli insuperabili per Fabio Paratici che ha come obiettivo quello di ringiovanire una rosa considerata la più “vecchia” d’Europa.

Parte Callejón, arriva Di Maria?

Ben più appetibile la strada che lo porterebbe a Napoli, dove già è presente un assistito di Jorge Mendes, il difensore Faouzi Ghoulam, e dove la squadra dovrà far fronte alla partenza quasi sicura di José María Callejón. Di Maria è adattabile sia come ala destra che come ala sinistra, ma anche come trequartista dietro le due punte. Un giocatore di cui il Napoli potrebbe aver bisogno, considerata anche la sua caratura tecnica e l’esperienza internazionale ad altissimi livelli. I suoi numeri in stagione parlano al posto suo: tra Ligue 1 e Champions League ha collezionato 33 presenze, 9 gol e 19 assist. Numeri non da poco, insomma. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di Euro, ma la prossimità della scadenza di contratto potrebbe veder abbassare le pretese del club parigino.

Possibile scambio Koulibaly – Di Maria

La pedina di scambio, in questo caso, potrebbe essere il difensore azzurro Kalidou Koulibaly, da diverso tempo nella lista dei desideri del PSG. Anche se quella del difensore senegalese è stata una stagione con più bassi che alti, vedi anche il suo lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per mesi, rimane comunque una pedina di scambio di alto valore, sempre ricercato dai grandi club europei.