Diego Costa e il suo scherzo di cattivo gusto: tossisce addosso a giornalisti

Tutti abbiamo bisogno di qualcosa che ci tiri su il morale in questo momento in cui il coronavirus sta invadendo negativamente la nostra. Ciò di cui non abbiamo bisogno è però la superficialità difronte a un fatto in cui molte persone stanno perdendo la vita. Questo concetto non sembra essere stato colto dall’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa. Il 32enne in forza a Simeone, si è reso protagonista ieri sera a Anfield di un pressino fuori programma in zona mista, nel post gara di Liverpool-Atletico Madrid. Gara che ha sancito il passaggio ai quarti di finale di Champions League per i colchoneros.

El Chiringuito mostra il brutto gesto di Diego Costa in un video

Come mostrato da El Chiringuito, l’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, si è presentato davanti ai giornalisti nel post-gara, tossendo davanti a loro in maniera “scherzosa”. Veramente una brutta scena e che ora sta facendo il giro del mondo, indignando chiunque nel mondo dello sport e non. Un gesto che nessuno si sarebbe aspettato da parte di un ragazzo di 32 anni, il quale dovrebbe dare l’esempio in un momento veramente delicato in tutto il mondo. L’Atletico Madrid potrebbe multare il calciatore, non nuovo per quanto concerne comportamenti fuori dal coro. In questo caso Diego Costa, ha superato davvero il limite.