Domani riunione decisiva della UEFA

Domani avverrà la riunione decisiva della UEFA presieduta da Aleksander Ceferin con le 55 federazioni che rappresentano l’Europa: sarà molto importante in quanto verrà pianificato il recupero degli ottavi di finale di Champions League delle restanti partite comprese Juventus e Napoli, più il prosieguo della competizione e di tutte le partite di Europa League con Roma e Inter e la prosecuzione della medesima: si stanno valutando diverse ipotesi di conclusione tra cui quello di disputare i quarti di finale in gara unica di entrambe le Coppe europee con una sorta di “Final Four” nelle sedi delle finali: Instanbul per la Champions League e Danzica per l’Europa League.

Questione non di seconda importanza è il probabile “slittamento“ o “rinvio” degli Europei, ma più probabile la seconda possibilità: con l’interruzione dei campionati nazionali a causa dell’emergenza Coronavirus, le Leghe europee vorrebbero riuscire a far concludere gli stessi. Qualora la richiesta venisse accolta, ecco allora che si aprirebbe la possibilità di spostarlo nell’autunno ( difficile, dato che la nuova stagione sarà in corso), o nel 2021 (ipotesi più probabile). Vedremo quale direzione prenderà l‘UEFA, auspicando che venga utilizzato il buon senso da parte di tutte le componenti e sperando di tornare a parlare di calcio giocato come avvenuto fino a poco tempo fa.