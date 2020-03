Champions League, dove vedere Lipsia-Tottenham in diretta streaming e tv. Lipsia e Tottenham si ritrovano dopo la sfida di febbraio, valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Le due formazioni scendono in campo per il match di ritorno, nel quale ripartiranno dall’1-0 del primo round, in favore dei tedeschi. Per José Mourinho il momento non è certamente brillante, visto che è arrivata anche l’eliminazione dalla FA Cup. Ora rischia di saltare un altro appuntamento stagionale sul quale la squadra contava molto e che potrebbe rendere ancora più negativa l’annata. Come finirà questa sera alla Red Bull Arena? Arbitra l’incontro il sign. . Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire il match in diretta tv e streaming su Sky Sport.

Probabile formazione Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Ampadu, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Nkunku; Werner, Schick. All.: Nagelsmann

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Fernandes, Winks; Lamela, Lo Celso, Bergwin; Alli. All.: Mourinho

Dove vedere Lipsia-Tottenham, info diretta tv e streaming Sky

Come vedere Lipsia-Tottenham in tv? La telecronaca della partita – dalle 21.00 su Sky Sport Football (ch. 203 del satellite) – sarà di Daniele Barone. La partita sarà visibile, inoltre, anche su ‘Diretta Gol Champions League’ (ch. 205 del satellite e ch. 486 del digitale terrestre) Pre e post partita nello studio di Champions League Show con Ilaria D’Amico e i suoi ospiti.

Streaming Lipsia-Tottenham, Champions League

Per gli abbonati di Sky la partita Lipsia-Tottenham sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della Red Bull Arena sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.