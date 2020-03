Dybala è felice: prove di rinnovo con la Juventus

L’abbiamo visto felice e festoso su Instagram, con il tentativo di dare morale a tutte le persone che lo seguono in un momento così difficile. Paulo Dybala ce la sta mettendo tutta su Instagram come in campo tra le fila della Juventus. L’argentino “dribbla” il coronavirus con i suoi post. Sempre divertenti e piacevoli. Alla Continassa insomma si è positivi per il suo rinnovo di contratto con la società bianconera, secondo la Gazzetta dello Sport.

Dybala ha dimostrato di essere tornato grande dopo la stagione discutibile dello scorso anno. Si è ripreso la Juventus nonostante la presenza a dir poco ingombrate di Cristiano Ronaldo, giocatore con il quale il feeling va e viene. Paratici e l’agente della Joya, Antun, sembrano essere più tranquilli e tra i due ci sarebbero stati dei contatti che sanno tanto di rinnovo annunciato. Dybala è passato a essere un calciatore di troppo nella Juve a una bandiera da preservare per il futuro. Questo è stato dato dalle sue perfomance sotto la gestione Sarri. Eccelse e convincenti fin dal pre-campionato dello scorso anno, dove l’ex Palermo realizzò quel gol alla Maradona in amichevole contro la Triestina. Perla che ha convinto la dirigenza a tenerlo. Che classe Paulo Dybala.