Emergenza Coronavirus, blocco totale per 30 giorni delle manifestazioni sportive

Bloccare totalmente ogni tipo di manifestazione anche quelle relative allo sport è questa la proposta del comitato scientifico tecnico che collabora a stretta connessione con il Governo. La proposta nel dettaglio recita: ”Sospensione di 30 giorni di ogni manifestazione, comprese quelle sportive, che portino con sé l’assemblamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

La proposta si andrebbe ad integrare con il decreto del primo ministro del mese di Marzo.

L’unica soluzione se questa proposta si dovesse tramutare in realtà sarebbe quella di giocare tutte le partite a porte chiuse.

La questione sta diventando sempre più incandescente, l’emergenza sanitaria sta tenendo banco diversi settori ma quello relativo allo sport e in particolare al calcio propone dibattiti e polemiche non facili da placare.

Intanto è notizia degli ultimi minuti che la sfida di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan in programma nella giornata di domani all’Allianz Stadium di Torino è stata rinviata a data da destinarsi. La partita fino questo pomeriggio era stata addirittura ritenuta giocabile a porte aperte con la sola limitazione di acquisto dei biglietti per i residenti di Lombardia e Veneto. L’ufficialità ancora non è arrivata ma la situazione potrebbe cambiare a breve.