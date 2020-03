Emergenza Covid-19: Gianni Infantino parla a proposito di Euro2020

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport News in merito all’emergenza Covid-19 che sta interessando l’Italia e non solo. Ecco le parole di Infantino: ” Euro2020 a rischio? Non posso escludere nulla. Non dobbiamo farci prendere dal panico e personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo esaminare attentamente la situazione, evitando reazioni eccessive. Spero che non si vada nella direzione di un annullamento delle competizioni, sarebbe difficile emettere un divieto generale perchéla situazione, in ciascun Paese, è diversa. La salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita di calcio. La salute è al di là di qualsiasi altra cosa ed è per questo che dobbiamo restare vigili e sperare che l’epidemia non si espanda.”



Da come si evince dalle parole del presidente della FIFA, l’ emergenza sanitaria è ormai correlabile a tutti gli aspetti del quotidiano e anche il mondo dello sport ormai da 10 giorni ne risente.

Euro2020 presenta anche delle criticità in relazione a questa tematica poiché sarà il primo Europeo della storia a essere disputato in maniera itinerante. Quindi ad essere interessati agli sviluppi dell’emergenza sanitaria dovranno essere più Paesi.

Infantino per ora non esclude nulla ma tutto il mondo dello sport si auspica di non dover rinunciare all’evento in progrmma per quest’estate.