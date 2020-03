Europa League, Olympiacos-Wolverhampton: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 12 marzo

La partita di oggi giovedì 12 marzo alle ore 21:00 tra Olympiacos e Wolverhampton, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà in un Georgios Karaiskakis a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo che domenica il governo greco aveva annunciato che tutti gli eventi sportivi professionistici per le due prossime settimane si sarebbero giocati a porte chiuse, l’ente che governa il calcio europeo, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato che Paris Saint Germain – Borussia Dortumund e Olympiacos – Wolverhampton si giocheranno a porte chiuse.

Il commento del Wolverhampton sulla decisione della UEFA

“Purtroppo, la decisione è stata ora confermata e tutte le parti devono sottomettersi alla comunicazione ufficiale imposta dalle autorità greche competenti. Condividiamo la delusione di tutti i nostri sostenitori che saranno interessati da questa decisione e possiamo confermare che tutti i rimborsi dei biglietti delle partite verranno elaborati nelle prossime 48 ore.”

Dove vedere l’incontro

Si tratta del primo incontro ufficiale tra le due squadre. I greci affrontano una squadra inglese per la sedicesima volta (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) mentre per i Wolves è la prima volta contro una squadra greca. Il Thrilos ha sorpreso tutti eliminando l’Arsenal vincendo ai supplementari all’Emirates. La squadra di Nuno Espirito Santo invece ha eliminato l’Espanyol vincendo la gara di andata (in casa) per 4 a 0 e perdendo la gara di ritorno (in trasferta) per 3 a 2. La gara è trasmessa in esclusiva su Sky (in particolare sul canale 255). Sarà visibile anche sui dispositivi mobili grazie all’app di Sky Go e anche sull’app Now TV.

Probabili formazioni

OLYMPIACOS (4-3-3): Josè Sa; Elabdellaoui, Semedo, Ba, Tsimikas; Fortounis, Guilherme, Camara; Masouras, El-Arabi, Valbuena. All. Martins

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Vinagre; Traore, Jimenez, Jota. All. Espirito Santo