Europa League, i risultati delle gare di andata degli ottavi di finale

In attesa di conoscere le sorti delle competizioni Uefa nei prossimi mesi, ricordiamo infatti che massimo organismo europeo in materia calcistica come comunicato questo pomeriggio si riunirà il 17 marzo per prendere una decisione definitiva riguardo lo svolgimento delle prossime gare. Si sono invece svolte regolarmente le gare di andata degli ottavi di finale di Europa League di questa sera per effetto dello stesso comunicato. L’unica eccezione riguarda Siviglia – Roma ed Inter – Getafe, le limitazioni imposte dalla Spagna in materia di trasporti avrebbero infatti impedito il regolare svolgimento degli eventi.

I risultati delle gare

Di seguito i risultati delle gare di questa sera, a partire da quelle delle 18:55:

Basaksehir – Copenaghen 1-0 , la squadra turca riesce ad avere la meglio dei danesi grazie alla rete di Visca su rigore, mentre Eintracht Francoforte – Basilea finisce clamorosamente 0-3 grazie alle reti di Campo, Bua e Frei. Infine LASK – Manchester United 0-5, i ” red devils” ipotecano la qualificazione asfaltando la formazione austriaca grazie alle reti di Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira. Alle 21:00 sono invece andate in scena Olympiakos – Wolverhampton 1-1, i greci in vantaggio grazie al gol di El-Arabi, nonostante l’espulsione di Semedo al 29′ si sono poi fatti rimontare dal goal dell’ex laziale Pedro Neto. Mentre all’Ibrox Stadium Glasgow Rangers – Bayer Leverkusen termina 1-2 , coi tedeschi capaci di espugnare il campo degli scozzesi grazie alle reti di Kai Havertz su rigore ed ai goal di Aranguiz e Bailey, la rete di Edmundson serve soltanto a mitigare il risultato. Sono gli ospiti ad avere la meglio anche in Wolfsburg – Shaktar Donetsk 1-2 dove Moraes ed Antonio regalano la vittoria agli ucraini sul campo della squadra della Volkswagen a cui nulla serve il goal di Brooks, in una gara segnata anche da un rigore sbagliato per parte rispettivamente da Weghorst e Kovalenko