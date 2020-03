Fabian Ruiz: l’arma in più per la scalata partenopea

L’osservatorio leader sulle analisi e statistiche – il CIES– ha stabilito Fabian Ruiz il miglior giocatore dell’ultimo mese. Una vera sorpresa, visto l’andamento nel complessivo da parte del Napoli, in questa stagione. La compagine partenopea aveva bisogno di una svolta dopo i malumori di inizio stagione, e le prestazione inferiori alle aspettative sopratutto da parte di alcuni giocatori fondamentali tra cui lo spagnolo. Questa svolta, l’ha data per buona parte il tecnico calabrese, Rino Gattuso.

L’analisi statistica che stabilisce il miglior giocatore del mese considera i massimi campionati europei (Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Premier League, LaLiga). Insomma, le prestazioni di Fabian Ruiz sono superiori a quelle di Mbappé per intenderci. I parametri che vengono presi in considerazione per stilare tale classifica sono il Take On, Recovery, Rigour, Distribution, Chance Creation e Shooting. I dati Opta ricavati in ogni partita permettono di assegnare un valore per ogni categoria. Ad esempio lo spagnolo pecca nel Rigour ovvero un’insieme di concentrazione ,forma fisica e tempismo ma eccelle nella Distribution ovvero la visione di gioco e qualità tecnica. Al comando dunque c’è l’ex Betis Siviglia, che ritrovato serenità e prestazione. Una buona notizia per tecnico e compagni, proprio perchè Fabian è ritenuto un giocatore importante per il gioco. Molte voci però spingono per un trasferimento del ragazzo e quindi prospettano un futuro lontano da Napoli. Infatti il Real Madrid si è fatto avanti, giocandosi le sue carte già da questa estate.

Tutto sarà deciso in base agli obiettivi raggiunti o meno a fine campionato. De Laurentiis però, insiste per il rinnovo fino al 2021. Sarà dura visto il blasone dei Blancos e a quanto pare del Barcellona, altra compagine pronta a presentare l’offerta. Tutto in fase di valutazione.



Ritornando alla classifica stilata dal CIES, in seconda posizione troviamo Florian Kainz del Colonia, al terzo posto Lukasz Piszczek e Kylian Mbappé. Nei primi dieci posti ci sono anche ben tre giocatori dell’Atalanta: Ilicic, Gomez e Zapata. Tanta Atalanta ma primato per il Napoli.

Un presupposto per continuare su questa strada, sopratutto per Fabian. Lo spagnolo infatti è la bussola di questo squadra. Le sue prestazioni non possono che giovare Gattuso e sé stesso, in vista dell’Europeo.