Fabian Ruiz-Liverpool: i Reds pronti a fare follie per lo spagnolo del Napoli

Il rendimento del centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, è da sempre decisivo e costante per la squadra partenopea. La sua intelligenza tattica coniata alla sua grande tecnica, fanno del campione iberico uno dei calciatori più desiderati all’estero. Il Real Madrid lo segue da moltissimo tempo e Zidane lo vuole alla sua corte per il prossimo anno. L’addio imminente di Modric sta spingendo le merengues ad agire in fretta sul mercato, ma la Casa Blanca dovrà mettersi in fila per arrivare al classe 1996. Infatti, tra le varie pretendenti troviamo il Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco e il Liverpool di Jurgen Klopp.

Gli inglesi secondo il Sunday Express, sarebbero pronti a tutto pur di portarlo a Anfield. La concorrenza è fitta e il Real Madrid pare essere la squadra più accreditata per assicurarsi il calciatore. Pare che la volontà di Fabian Ruiz sia quella di rientrare in Spagna e le merengues sono la sua scelta prediletta, ma una esperienza tra le fila del Liverpool in Inghilterra, non sarebbe per niente sgradita.

Offerta pronta da parte dei Reds

Il Liverpool ha pronta un’offerta importante da 80 milioni di euro. Cifra che forse potrebbe andare bene al Napoli, anche se i vari rumors vedevano Real Madrid e Barcellona pronte a mettere sul piatto ben 100 milioni. La volontà del calciatore sarà ancor più decisiva che il denaro offerto dai vai top club interessati.